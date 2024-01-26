MALZEME LİSTESİ:

1 kg dolmalık biber

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı iri bulgur

6 soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

1 tutam maydanoz

1 tutam taze nane

1 tutam dereotu

1 limon

Zeytinyağı

Tuz,karabiber

Su

HAZIRLANIŞI: Dolmalık biberlerin sap kısımları çıkarıyoruz. Çekirdeklerini temizliyoruz. Pirinç ve bulguru bir süzgeçte yıkıyoruz ve süzüyoruz. Soğanları yemeklik doğruyoruz. Maydanoz, nane ve dereotunu ince ince doğruyoruz. Karıştırma kabına bulguru, pirinci, salçaları, soğanı ve yeşillikleri ilave ediyoruz. Tuz, karabiber ve zeytinyağı döküyoruz. Biberlerin içlerini harçla dolduruyoruz. Kapak kısımlarını üstüne kapatıyoruz. Büyük bir tencereye dolmaları diziyoruz. Üzerine tuz ve zeytinyağı döküyoruz. Sıcak suyunu döküyoruz. Üstüne bir servis tabağı kapatıyoruz. Kapağını kapatarak kısık ateşte pişiriyoruz.