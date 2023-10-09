Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anne Eli Projesi, sıcak yemek hizmetiyle üniversite öğrencilerine kapılarını yeniden açtı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin ailelerinden uzakta olan üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla faaliyete geçirdiği Anne Eli hizmeti, üniversitelerin eğitime başlaması ile birlikte yeniden kapılarını açtı

HAFTA İÇİ HER GÜN

Ayazma Mah. 17 Ağustos Bulvarı No:112 Ayazma Kültür Merkezi Binası içerisinde bulunan Anne Eli, üniversite öğrencilerine eğitim sezonu boyunca hafta içi her gün 17:00 -19:00 saatleri arasında günde bir öğün ücretsiz sıcak yemek sağlamaya devam edecek.

Anne Eli yemekhanesinden faydalanmak isteyen gençler izmitanneeli.izmit.bel.tr web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurabilir.