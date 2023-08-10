Geçtiğimiz yıl yaşanan dehşet verici cinayet olayı sonrasında, üçüncü bir ölüm haberi daha geldi. Cinayetin kurbanı olan Hasan Akköse'nin annesi A.K., sosyal medya hesabından "Söz intikamın alıcam kuzum" ifadelerini paylaştıktan sonra, katil zanlısı Mustafa Akköse'nin kardeşi Kemal Akköse, aracında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli olarak A.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Vahşi cinayette, Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın (17), Mustafa Akköse (34) tarafından öldürüldü. Cesetler daha sonra bir su kuyusuna atıldı ve ardından yakıldı. Bu korkunç olayın ardından, Hasan Akköse'nin annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. A.K., oğlunun fotoğrafını paylaşarak "Söz intikamın alıcam kuzum" yazdı. Bu paylaşımın ardından, cinayetin zanlısı Mustafa Akköse'nin kardeşi Kemal Akköse, aracında av tüfeğiyle öldürüldü.

Olayın detaylarına göre, Serinhisar'da yaşayan Kemal Akköse, sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktı. Ancak aracına binerken yüzünü gizleyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle saldırıya uğradı. Kemal Akköse, başından ve göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Polis ekipleri, A.K.'nin sosyal medya paylaşımı ve olayın meydana geldiği yakın zaman dilimi göz önünde bulundurarak şüpheli olarak A.K.'yi gözaltına aldı. A.K., polis sorgusunda suçlamaları reddetti. Aynı zamanda cinayetin kurbanı Hasan Akköse'nin babası Y.A. da gözaltına alındı. Ancak Y.A., ifadesinde Kemal Akköse'yi öldürmediğini savundu.