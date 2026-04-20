Kocaeli'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 169 kişi hakkında adli işlem yapılırken 13 kişi tutuklandı. Çalışmalarda toplam 1 kilo 273 gram farklı türde uyuşturucuyla 217 hap ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahısların engellenmesine yönelik 143 olayda 154 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 133'ü serbest bırakılırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 13 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilecek. Yapılan aramalarda 211 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 143 gram esrar, 339 gram metamfetamin, 43 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 83 gram amfetamin, 14 gram eroin, 11 gram skunk, 6 gram kokain, 187 ecstasy, 27 sentetik ecza ve 4 kenevir bitkisi, 12 bin 910 TL ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadan da operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince aynı tarihlerde gerçekleştirilen çalışmalarda da 14 olayda 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şüphelilerden 1'inin firari olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü, 14 şüpheli hakkında ise serbest yargılanma kararı verildiği bildirildi. Jandarma operasyonlarında 392 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 12 gram esrar, 17 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.