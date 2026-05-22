Anne karnındaki 9 aylık sürecin dışarıdan sakin görünse de içeride yoğun bir gelişim sürecinin yaşandığını ifade eden Sultanbeyli Ersoy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Benan Yeniköy Duran, bebeklerin sandığından çok daha erken dönemde hareket etmeye başladığını belirtti. Bebeklerin yaklaşık 8'inci haftadan itibaren kıpırdamaya başladığını kaydeden Op. Dr. Benan Yeniköy Duran, '12'nci haftadan sonra el ve kollarını oynatabilir, parmaklarını açıp kapatabilirler. 20'nci haftadan itibaren ise hıçkırık hareketleri gözlemlenir. Bu durum bebeğin diyafram gelişimi ve nefes alma egzersizleri açısından doğal bir süreçtir' diye konuştu.

'Başparmak emme refleksi doğuma hazırlık sürecinin önemli parçası'

Ultrason görüntülerinde bebeklerin ellerini ağızlarına götürdüklerinin görülebildiğini ifade eden Op. Dr. Benan Yeniköy Duran, '20'nci hafta civarında başparmak emme hareketleri başlayabiliyor. 32 ile 36'ncı haftalar arasında ise emme refleksi büyük ölçüde tamamlanıyor. Bu durum doğum sonrası beslenme açısından hayati önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

'Anne sesini ayırt edebiliyor'

Bebeklerin anne karnında dış dünyadan gelen sesleri duyabildiğini belirten Op. Dr. Benan Yeniköy Duran, 'Yaklaşık 24'üncü haftada işitme sistemi gelişimini tamamlamaya başlıyor. Bebek annesinin kalp atışını, sindirim seslerini ve özellikle annesinin sesini duyabiliyor. 27 ile 30'uncu haftalardan itibaren ise sesleri ayırt edebildikleri düşünülüyor' dedi.

Hamilelik sürecinde bebekle konuşmanın ve müzik dinletmenin önemine dikkat çeken Op. Dr. Benan Yeniköy Duran, 'Anne adayının bebeğiyle konuşması, kitap okuması veya hafif müzikler dinletmesi anne-bebek bağını güçlendirebilir. Doğumdan sonra bebeklerin hamilelikte sık duyduğu seslere tepki verdiği görülüyor' şeklinde konuştu.

'Bebekler anne karnında tat alabiliyor'

Anne adayının beslenmesinin amniyon sıvısını etkileyebildiğini kaydeden Op. Dr. Benan Yeniköy Duran, '15'inci haftadan itibaren bebekler amniyon sıvısını yutmaya başlıyor. Bu sıvının annenin tükettiği gıdaların aromalarından etkilenebileceği düşünülüyor. Bu durumun bebeğin ilerleyen dönemdeki yemek tercihleri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor' ifadelerine yer verdi.

'REM uykusuna girip rüya görüyor olabilirler'

Bebeklerin zamanlarının büyük bölümünü uyuyarak geçirdiğini belirten Op. Dr. Benan Yeniköy Duran, '28 ile 30'uncu haftalardan itibaren REM uykusuna girdikleri ve rüya gördükleri düşünülüyor. Beyin dalgaları, bu süreçte aktif öğrenme faaliyetlerinin sürdüğünü gösteriyor' dedi. Anne hareket halindeyken bebeklerin genellikle sakin kaldığını ifade eden Op. Dr. Benan Yeniköy Duran, 'Anne dinlenmeye geçtiğinde ise bebeklerin hareketlendiği sık görülür. Bu durum anne adaylarının özellikle gece saatlerinde daha yoğun hareket hissetmesine neden olabilir' diye aktardı.

'Nefes alma egzersizleri yapıyorlar'

Bebeklerin anne karnında klasik anlamda nefes almadığını ancak doğuma hazırlık amacıyla solunum provası yaptığını kaydeden Op. Dr. Benan Yeniköy Duran, 'Akciğerler sıvıyla doludur ve oksijen plasenta aracılığıyla sağlanır. Ancak bebekler amniyon sıvısını içlerine çekip bırakarak göğüs kaslarını ve akciğer kapasitelerini geliştirirler' dedi.

'Yüz ifadeleri sinir sistemi gelişimini gösteriyor'

4 boyutlu ultrason görüntülerinde bebeklerin farklı yüz ifadeleri sergileyebildiğini belirten Op. Dr. Benan Yeniköy Duran, '24 ile 30'uncu haftalar arasında gülümseme, kaş çatma ya da dil çıkarma gibi hareketler gözlemlenebiliyor. Bazı durumlarda sessiz ağlama hareketleri de görülebiliyor. Bunlar daha çok sinir sistemi gelişiminin göstergesi olarak değerlendiriliyor' diye konuştu.

Anne karnındaki bebeğin yalnızca büyüyen bir canlı olmadığını vurgulayan Op. Dr. Benan Yeniköy Duran, 'Bebekler öğrenen, hisseden ve dış dünyayla bağ kurmaya çalışan aktif bireylerdir. Hamilelik sürecinde bebeğin hareketlerini takip etmek ve onunla iletişim kurmak anne adayları için oldukça özel bir deneyimdir' dedi.