İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni uygulamayı kamuoyuyla paylaşarak, düzenlemenin özellikle yaz aylarında Türkiye'ye gelen gurbetçilerin yaşadığı mağduriyetleri azaltacağını belirtti. Yeni sistem sayesinde hem aile bireylerinin araç kullanımına ilişkin kısıtlamalar hafifletilecek hem de trafik güvenliğinin artırılması hedeflenecek.

Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem başladı

Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarıyla giriş yapan gurbetçiler, bugüne kadar yürürlükte olan uygulama nedeniyle çeşitli idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyordu. Mevcut sistemde aracın yalnızca tescil sahibi tarafından kullanılmasına izin verilmesi, özellikle uzun yolculuklarda önemli sıkıntılar oluşturuyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu sınırlama belirli şartlar çerçevesinde esnetildi. Böylece araç sahibinin dışında kalan bazı yakın aile bireyleri de yabancı plakalı aracı yasal olarak kullanabilecek. Yetkililer, uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte idari para cezaları ve araçların trafikten men edilmesi gibi sorunların önemli ölçüde azalmasını bekliyor.

Aile bireylerine önemli kullanım hakkı tanındı

Yapılan değişiklik kapsamında, aracın sahibinin Türkiye sınırları içerisinde bulunması şartıyla, yabancı plakalı araçlar artık daha geniş bir aile çevresi tarafından kullanılabilecek.

Yeni kurallara göre araç sahibinin araç içerisinde bulunmasına gerek kalmadan, yurt dışında ikamet eden eşi, anne ve babası, büyükanne ile büyükbabası, çocukları ve torunları aracı kullanabilecek. Böylece özellikle aile ziyaretleri sırasında ortaya çıkan ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu düzenleme, uzun süredir gurbetçilerin talep ettiği konular arasında yer alıyordu. Özellikle kalabalık ailelerin birlikte yaptığı yolculuklarda sürücü değişikliği yapılamaması önemli bir sorun oluşturuyordu.

Araç sahibinin yanında bulunan kişiler için de kapsam genişletildi

Yeni uygulama yalnızca aile bireyleriyle sınırlı kalmadı. Düzenleme kapsamında araç sahibinin taşıtta bulunması koşuluyla, yurt dışında ikamet eden diğer kişiler de yabancı plakalı aracı kullanabilecek.

Bunun yanında acil durumlar için de ayrı bir düzenleme getirildi. Araç sahibinin araçta bulunması şartıyla, Türkiye'de yerleşik kişilerin de belirli zorunlu hallerde direksiyon başına geçebilmesine imkan tanındı. Böylece sağlık sorunları, sürücünün rahatsızlanması veya benzeri olağanüstü durumlarda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uzun yolculuklarda sürücü değişimi kolaylaşacak

Her yıl özellikle yaz döneminde Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye kara yoluyla gelen gurbetçiler, binlerce kilometrelik yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Saatler süren bu seyahatlerde sürücü değişiminin yapılamaması hem güvenlik açısından risk oluşturuyor hem de yolculuğu zorlaştırıyordu.

Yeni uygulamayla birlikte aynı aile içerisindeki uygun kişiler direksiyon başına geçebilecek. Böylece sürücülerin dinlenme imkânı artarken, uzun yolculuklarda oluşabilecek dikkat dağınıklığı ve yorgunluğun da azaltılması amaçlanıyor.

Uzmanlar, sürücü yorgunluğunun trafik kazalarının önemli nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekerken, düzenlemenin trafik güvenliğine de olumlu katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Gurbetçilerin yaşadığı mağduriyetlerin azaltılması hedefleniyor

İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından ortak yürütülen çalışma kapsamında yapılan değişiklik, özellikle yaz aylarında Türkiye'ye giriş yapan milyonlarca gurbetçinin günlük yaşamını kolaylaştıracak adımlar arasında gösteriliyor.

Yeni sistem sayesinde aile bireylerinin araç kullanımına ilişkin yaşadığı belirsizliklerin ortadan kaldırılması, idari yaptırımların azalması ve uzun yolculukların daha güvenli hale gelmesi bekleniyor. Düzenleme aynı zamanda gurbetçilerin Türkiye ziyaretlerinde karşılaştıkları bürokratik sorunların azaltılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte hem vatandaşların hem de denetim birimlerinin daha net kurallar çerçevesinde hareket edeceğini, böylece yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin yaşanan anlaşmazlıkların da önemli ölçüde azalacağını ifade ediyor. Özellikle yaz sezonunda Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi sayısının artmasıyla birlikte yeni düzenlemenin milyonlarca kişiyi doğrudan etkilemesi bekleniyor.