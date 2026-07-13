İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 39'uncusunu düzenlediği Uluslararası İnegöl Kültür Sanat Festivali, 13-19 Temmuz tarihleri arasında Hikmet Şahin Kültür Parkı ve çevresinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Renkli görüntülere sahne olan festivalin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda konuşan, Kaymakam Ayhan Akpay," Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli siyasi partilerimizin başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yurt dışından İnegöl’ümüze teşrif eden çok değerli misafirler, kıymetli İnegöllüler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İnegöl Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin açılış programında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Kıymetli İnegöllü hemşehrilerim kültür ve sanat bir milletin hafızasını yaşatan geçmişten geleceğe uzanan en güçlü köprülerden biridir. İlçemizde düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali de farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan dostluğu, kardeşliği ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren çok kıymetli bir organizasyon. İnegöl üretim gücüyle olduğu kadar farklı kültürlerin yıllardır barış içerisinde yaşadığı örnek bir şehir kimliğine sahip ilçemizdir. Bu festival bu zenginliğin en güzel yansımasıdır. Halk oyunlarından müziğe geleneksel sanatlarımızdan yöresel lezzetlere kadar uzanan bu renkli atmosfer kültürel mirasımızı yaşatırken aynı zamanda gönüller arasında güçlü bağlar kurulmasına da vesile olmaktadır. Kültürel değerlerini koruyan ve yaşatan toplumlar geleceğe daha güvenli bakarlar. Çünkü kültür sadece geçmişimizin mirası değil aynı zamanda ortak geleceğimizi inşaa eden en önemli değerlerimizdendir. Bu anlayışla düzenlenen festivaller birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmemizi önemli buluşmalardır. Göreve yeni başlayan bir kaymakam olarak İnegöl’ün sahip olduğu bu güçlü birlik ve beraberlik iklimini korumak ve daha da geliştirmek için kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve hemşehrilerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışacağımızı belirtmek isterim. Bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta İnegöl Belediye Başkanımız ve belediye çalışanlarımızı, sanatçılarımızı, tüm misafirlerimizi yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Muhabir: Öznur Alkan