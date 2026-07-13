Olay, İzzet Baysal Mahallesi Zerdali Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. yönetimindeki 14 FJ 303 plakalı otomobil, seyir halindeyken refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin lastiği patladı. Yoluna devam eden sürücü, Ş.Y. yönetimindeki 34 PL 7175 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada iki otomobilde de hasar meydana geldi. K.Y. kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine küfredip hakaret eden K.Y., saldırmaya çalışınca ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan kontrolde K.Y.’nin 2,77 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ve üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edildi. Toplam 350 bin lira idari para cezası uygulanarak gözaltına alınan sürücü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.