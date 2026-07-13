Kocaeli'de Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto amacıyla düzenlenen eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 72 kişinin yargılandığı dava ertelendi.

Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 27 Ocak'ta görülmeye başlanan davada sanıklar, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla yargılanıyor. Bugün görülmesi planlanan duruşma, mahkemedeki hakim değişikliği nedeniyle yapılamadı. Dava dosyası, yeni hakimin dosyayı inceleyebilmesi ve sürecin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Davanın önceki celselerinde savunma yapan bazı sanıklar, CHP'nin sosyal medyadaki çağrıları üzerine toplandıklarını, şiddete başvurmadıklarını ve anayasal haklarını kullandıklarını belirterek suçlamaları reddetmişti. Yargılanan diğer bazı sanıklar ise olay günü tesadüfen bölgeden geçtiklerini, kargaşanın ortasında kalarak yanlışlıkla gözaltına alındıklarını ve eylemlere dahil olmadıklarını savunarak, beraatlarını talep etmişti.