Yüksek kazanç sözüne inanan bir anne ve kızı, kripto para dolandırıcılarının ağına takıldı. 52 yaşındaki Ayşe Şeref, kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtan kişiler tarafından sahte kripto borsasına yönlendirildi. Kısa sürede hayat boyu biriktirdikleri 6 milyon lirayı kaybettiler.

"HER ŞEY BİR TELEFONLA BAŞLADI"

Ayşe Şeref’in telefonuna gelen aramayla başlayan süreç, cazip bir yatırım teklifinin etkisiyle hızla gelişti. Başta tereddüt etse de, karşı tarafın profesyonel yaklaşımı ve kurulan güven ortamı onu ikna etti. Şeref, "Bana bir tane danışman atadılar. O danışman şunu al, bunu sat, burada işlemi aç, burada işlem kapat diye. Biz bir hafta içinde oldu zaten her şey" ifadelerini kullandı.

SAHTE SÖZLEŞME, GERÇEK KAYIP

ATV Haber’in aktardığına göre, danışmanların yönlendirmesiyle Ayşe Şeref’e sahte bir yatırım platformuna ait olduğu iddia edilen “hesap yönetim sözleşmesi” imzalatıldı. Gerçek bir finans kuruluşu izlenimi veren sahte site ve belgeler, Şeref’in ikna olmasını kolaylaştırdı. Ancak olaylar beklenildiği gibi ilerlemedi.

Hesabının eksiye düştüğünü fark eden Şeref, danışmanıyla görüştüğünde kendisine kredi çekmesi tavsiye edildi. Umudunu kaybetmemek için 2 milyon lira kredi çeken Şeref, bu parayı da dolandırıcılara gönderdi.

Şeref, "Bunlar beni bir baskı altına aldılar, düşünce her şey gitti. Gidip sözleşmeyi internetten çıkart, imzala bize gönder, sana kredi açacağız, krediyle hesabını düzelteceğiz... 2 milyon liralık" ifadelerini kullandı.

HESAP UÇTU, HAYATLAR DAĞILDI

Yatırılan paralar, sistemde bir süreliğine toparlanmış gibi gösterildi. Fakat para çekmek istediklerinde ekranda yalnızca “Hesap bulunamadı” yazısı belirdi. Gerçek bu anda ortaya çıktı. Ayşe Şeref, dolandırıldığını fark edince hemen bir uzmana başvurdu ve aldığı yanıt yıkıcıydı: Tüm işlemler tamamen sanal bir düzeneğe dayanıyordu.

Şeref, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Birikimim, işim, kredilerim… Her şeyimi kaybettim. Ayakta kalmak için emekli olmak zorunda kaldım..."

SADECE PARALARINI DEĞİL EVLERİNİ DE KAYBETTİLER

Ayşe Şeref ve annesi Seviye Şeref, dolandırıcılara kaptırdıkları parayı telafi edebilmek için yaşadıkları evi de satmak zorunda kaldı. Toplamda 6 milyon TL’lik kayıpları oldu. Seviye Şeref yaşadığı çaresizliği şu sözlerle ifade etti:

"Yılların emeği gitti. Babasından kalan son mülk de elimizden alınacak dediler. Kızım neye kapıldı, nasıl inandı, hâlâ aklım almıyor. Kalbim sıkışıyor..."