Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde, S.A.'nın (25) annesi ve ablası, kendilerine yönelik darbe iddiasıyla polise başvurarak şikayette bulundular.

Polis ekipleri, aranan S.A.'yı öğleden sonra Söyler Sitesi'nde bulunan ağabeyinin kayınvalidesinin evine geldiğinde yakaladılar.

Şahsın alkollü olduğu iddia ediliyor ve burada kendi ağabeyine hakaretlerde bulunarak olayın fitilini ateşlediği belirtiliyor.

Ağabeyinin kayınbiraderi C.İ. (25), S.A.'nın hakaretlerine tepki göstererek, "Kime hakaret ediyorsun?" dedi. Bu sözlü tartışma sonucunda, S.A. cebinden çıkardığı bıçakla C.İ.'yi yaraladı. Yaralanan C.İ. acil olarak Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın ardından kaçan S.A.'yı yakalamak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.