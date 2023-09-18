Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde, S.A.'nın (25) annesi ve ablası, kendilerine yönelik darbe iddiasıyla polise başvurarak şikayette bulundular.

Polis ekipleri, aranan S.A.'yı öğleden sonra Söyler Sitesi'nde bulunan ağabeyinin kayınvalidesinin evine geldiğinde yakaladılar.

İnşaat malzeme deposunda yangın İnşaat malzeme deposunda yangın

Şahsın alkollü olduğu iddia ediliyor ve burada kendi ağabeyine hakaretlerde bulunarak olayın fitilini ateşlediği belirtiliyor.

Ağabeyinin kayınbiraderi C.İ. (25), S.A.'nın hakaretlerine tepki göstererek, "Kime hakaret ediyorsun?" dedi. Bu sözlü tartışma sonucunda, S.A. cebinden çıkardığı bıçakla C.İ.'yi yaraladı. Yaralanan C.İ. acil olarak Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın ardından kaçan S.A.'yı yakalamak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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