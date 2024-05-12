Anneler Günü için sipariş götürdüğü esnasında Haliç Köprüsü üzerinde kamyonun altında kalan 19 yaşındaki kurye hastanede tedavisi sürüyor. İç kanamasının olmadığı öğrenilen ve hayati tehlikeyi atlatan gencin, ezilmeden dolayı bacağının ciddi hasar aldığı ve yeniden yürüme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Haliç Köprüsü üzerinde dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, Edirne istikametine gitmekte olan ve Anneler Günü için çiçek siparişi götüren kurye Emir Bayrak (18) idaresindeki 34 HNH 075 plakalı motosiklete, aynı yönde seyir halinde olan ve 34 CKY 790 plakalı hafriyat kamyonu çarpmıştı. Kamyonun çarpması ile yaralanan motosikletli kurye düşmüştü. Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuryeyi ambulans ile hastaneye kaldırmıştı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde oluşan trafik, kazanın kaldırılmasından sonra açılmıştı. Kuryenin taşıdığı sipariş ise olay yerine çağrılan başka bir kurye tarafından gideceği adrese götürülmüştü. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bacağı parçalanan gencin yürüme ihtimali düşük

Yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Emir Bayrak’ın Şişli’de Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Sağ bacağının iki kez kamyon lastiği tarafından ezildiği ve paramparça olduğu öğrenilen gencin, yürüme ihtimalinin düşük olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, kamyon şoförünün geceyi nezarethanede geçirdiği ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.