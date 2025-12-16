İlçede 800'ün üzerinde üyesi bulunan ve mevcut Başkan Sabri Dönmez'in yeniden aday olmaması beklenen Olağan Genel Kurulda şu ana kadar başkan adaylığını açıklayan tek isim Bacanaklar Lokantası sahibi Muhammet İleri oldu.

Yazılı bir açıklama yapan Muhammet İleri, İnegöl Lokantacılar Odası seçimlerinde üyelerin kendisini desteklemesi halinde başkanlık görevine talip olduğunu söyledi.

İnegöl'ün en çok üyesi bulunan sivil toplum kuruluşlarından birinde önemli bir makama talip olduğunu ifade eden İleri, "Uzun yıllar İnegöl'de esnaflık yapıyorum. Sektörümüzün tüm sorunlarına hakim bir isim olarak, iyi izler bırakmak istiyorum. Sabri Dönmez gibi güçlü bir ismin ardından böylesine kutsal bir vazifeyi devralmanın heyecanını şimdiden yaşıyorum. Güçlü bir yönetim kadrosu kurarak genel kurulda üyelerimizin karşısına çıkacağız. İlerleyen günlerde gerek yönetim kurulu aday listemizi gerekse de projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Aday olmam sürecinde beni destekleyen tüm lokantacı esnaflarımıza ve dostlarıma çok teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Türkiye'de halk sağlığının en çok konuşulduğu bir dönemde , İnegöl'ün gıda sektörü ve lokantacılık hizmetlerinde sicilinin oldukça iyi olduğunu ve bu anlamda memnun olduklarını ifade eden Muhammet İleri, " İl olacağı konuşulan İnegöl'ümüzde sektörel bazda yapılması gereken çok iş var. Biz sektörümüzü İl olacak İnegöl'e göre geliştireceğiz. Bu nedenle bu yürüyüşte tüm esnaf arkadaşlarımızın bizi desteklemesini umuyorum. Seçimlerimizin şimdiden İnegöl'e hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

MUHAMMET İLERİ KİMDİR?

1983 yılında İnegöl'de doğdu. Öğrenimini İnegöl'de tamamladıktan sonra lokantacılık sektöründe çalışmaya başladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca 3 esnaf lokantasında aşçı olarak çalışmasının ardından 2016 yılında kendi lokantasını açtı. Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Bacanaklar Lokantası'nın sahibi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Hüseyin İleri ilçedeki amatör kulüplerinde yöneticilik görevlerinde de bulundu. Evli 2 erkek çocuk babasıdır.