Ligde geride kalan 13 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İnegöl Kafkasspor, topladığı 22 puanla grupta 6. sırada yer alıyor. 13 maçta rakip fileleri 22 kez havalandıran ekip kalesinde ise 13 gol gördü.

Ligde son 4 lig maçında 10 puan toplayarak büyük bir çıkış yakalayan İnegöl temsilcisi, yine son 4 haftada karşılaştığı 2 ekibi liderlik koltuğundan ederek büyük bir başarı gösterdi.

İnegöl ekibi kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 6 maçında ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kendi sahasında haftalardır süren galibiyet özlemini lider Galata SK'yı 4-0 yenerek atlatan Kafkasspor, Kestel Çilekspor'u da yenerek çıkışını devam ettirmeye çalışacak. Lider Etimesgutspor'un sadece 5 puan gerisinde olan ekip, biri İnegöl'de diğeri Bursa'da oynanacak olan 2 Bursa derbisinden 6 puan toplayarak ilk yarıyı zirvede bitirmeyi planlıyor.

KESTEL ÇİLEKSPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde oynanan 13 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak sadece 10 puan toplayan Bursa ekibi Kestel Çilekspor, ligde kime düşme hattında 14. sırada bulunuyor. Attığı 11 gole karşılık kalesinde 21 gol yiyen ekip, ligde bulunan 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda elde etti.



Çoğu karşılaşmada ilk golü bulmasına karşılık sonunu getiremeyerek rakiplerine yenilenen Bursa temsilcisi, geçtiğimiz hafta ise Silivri deplasmanından 1 puan almayı başardı. 25 yaşındaki forvet oyuncusu Şahin Karataş attığı 4 golle Kestel Çilekspor'un şu ana kadar ki en etkili silahı oldu.

KAFKASSPOR-KESTEL ÇİLEKSPOR MAÇ TAKVİMİ

Nesine 3. Lig 1. grup 14. hafta karşılaşmasında İnegöl Kafkasspor-Kestel Çilekspor arasındaki mücadele 17 Aralık Çarşamba günü (yarın) saat 15.00'de İnegöl İlçe Stadında başlayacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.