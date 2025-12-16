Ligde geride kalan 13 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İnegöl Kafkasspor, topladığı 22 puanla grupta 6. sırada yer alıyor. 13 maçta rakip fileleri 22 kez havalandıran ekip kalesinde ise 13 gol gördü.

Ekran Görüntüsü 2025 12 16 145203

Ligde son 4 lig maçında 10 puan toplayarak büyük bir çıkış yakalayan İnegöl temsilcisi, yine son 4 haftada karşılaştığı 2 ekibi liderlik koltuğundan ederek büyük bir başarı gösterdi.

Ekran Görüntüsü 2025 12 16 145229

İnegöl ekibi kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 6 maçında ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kendi sahasında haftalardır süren galibiyet özlemini lider Galata SK'yı 4-0 yenerek atlatan Kafkasspor, Kestel Çilekspor'u da yenerek çıkışını devam ettirmeye çalışacak. Lider Etimesgutspor'un sadece 5 puan gerisinde olan ekip, biri İnegöl'de diğeri Bursa'da oynanacak olan 2 Bursa derbisinden 6 puan toplayarak ilk yarıyı zirvede bitirmeyi planlıyor.

Ekran Görüntüsü 2025 12 16 145302

KESTEL ÇİLEKSPOR NASIL BİR TAKIM?
Ligde oynanan 13 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak sadece 10 puan toplayan Bursa ekibi Kestel Çilekspor, ligde kime düşme hattında 14. sırada bulunuyor. Attığı 11 gole karşılık kalesinde 21 gol yiyen ekip, ligde bulunan 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda elde etti.

Ekran Görüntüsü 2025 12 16 145315
Çoğu karşılaşmada ilk golü bulmasına karşılık sonunu getiremeyerek rakiplerine yenilenen Bursa temsilcisi, geçtiğimiz hafta ise Silivri deplasmanından 1 puan almayı başardı. 25 yaşındaki forvet oyuncusu Şahin Karataş attığı 4 golle Kestel Çilekspor'un şu ana kadar ki en etkili silahı oldu.

Ekran Görüntüsü 2025 12 16 145324

KAFKASSPOR-KESTEL ÇİLEKSPOR MAÇ TAKVİMİ
Nesine 3. Lig 1. grup 14. hafta karşılaşmasında İnegöl Kafkasspor-Kestel Çilekspor arasındaki mücadele 17 Aralık Çarşamba günü (yarın) saat 15.00'de İnegöl İlçe Stadında başlayacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: ÖZNUR DEDE