MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, Hamitler Kent Çöplüğü’nün mevcut kapasitesini aştığını belirterek, alanın geldiği aşamada hem çevreyi hem de toplum sağlığını ciddi biçimde tehdit ettiğini dile getirdi. Sahadan yoğun şikâyetler aldıklarını ifade eden Şenol, atıkların sıkıştırılması ve serilmesinden sorumlu yeni firmanın yetersizliği nedeniyle çöplerin yol kotuna kadar yükseldiğini, bunun da kötü koku ve çevresel riskleri artırdığını vurguladı. Şenol, söz konusu durumun artık geciktirilemeyecek bir noktaya ulaştığını belirterek, yaşananların bir kamu güvenliği ve yaşam hakkı meselesi haline geldiğini söyledi.

AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman “Şimdi sizlere soruyorum, trafikle alakalı çözümünüz nedir, beraber bir paydada buluşalım deniyor. Bu vatandaşlarımızın hepsi sizlere oy verirken bir projeniz, bir vizyonunuz var diye sizleri bu koltuklara getirdi. Aradan iki yıl geçmiş, iki yıl sonra gelinen noktada vatandaşlara trafikle alakalı ne yapacaklarınızı soruyorsunuz. Bu da ne kadar manidar olduğunu buradan hatırlatma yapmak isterim. AK Parti grubu adına ve Cumhur İttifakı grubu adına bir öneride bulunmak istiyorum. En azından hiçbir zaman kaybetmeden gelin bu işi çift katlı yolla şehrin ana merkezlerinde hep beraber bir çözüm noktasında buluşalım. Bunu da AK Parti vizyonu ile birlikte birleştirip sizlerle beraber şehir estetikçileriyle beraber bir yol izleyelim. Şimdi Sayın Başkan, geçen gün komisyonda da görüşmüştük. İtfaiye Daire Başkanlığımıza bugünkü maddeler de gelecek. Biz de onayladık. Ulaşım Daire Başkanlığımız da 5.6 milyar bütçe talep etmiş, genel bütçeden biz Bursa'da bu yatırımları yapacağız demiş. Yıl bitmiş, kalmış 15 gün, Ulaşım Daire Başkanlığımızın 1.6 milyar TL'si kullanılamamış. Yani bu demek oluyor ki, biz çalışmadık demek oluyor. Kurum değişikliği olabilir, müdürler değişmiş olabilir, vesaire olabilir ama Bursa halkı hizmet beklerken, trafik bu kadar, herkesin artık her dakika bunu yaşadığı bir ortam haline gelmişken, biz 1.6 milyarlık bütçeyi kullanamadık demek, bu işte ne kadar vizyon eksikliği olduğunu gösterir. Vatandaşlarımızdan gerçek büyük sıkıntılar var. İnegöl'de dolmak üzere biz her seferinde burada bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir problem olacak Sayın Başkan. Bunun farkına belki vardığınızda aynı bu su problemi gibi vatandaşları artık silahiyet eder hale gelerek hastalıkların gün yüzüne çıktığı gün mü fark edeceksiniz? Bunun geçmişi yani o gün de mi gelip geçmişi suçlayacaksınız? O yüzden şimdiden geçmişi suçlamamanız adına iki yıldan beri burada her grup sözcümüz ve her meclis üyemiz bas bas bağırıyor. Her şeyi bitmiş yeri tekrardan harekete geçirmeniz gerektiğini söylüyor. O yüzden bir daha Bursa'yı su krizi gibi bir daha çöp kriziyle baş başa bırakmayın. Yaptık, yapacağız, edeceğiz, onu yapacağız ama yapılan bir tek bir şey var, o da bizim yapmış olduğumuz projelerdeki tabela değişimlerinin kutlamaları. Büyük ihtimalle yaklaşık bir altı aydan beri de kutlama görmüyoruz. Herhalde bizim yaptıklarımızın tabela değişimleri bitti, yeni yerde kalmadığı için siz de herhangi bir proje açılışı gerçekleştiremediniz. O yüzden bir an önce bizim söylediklerimizi sonuçta hep beraber Bursa'da yaşıyoruz. Hepimiz buranın vatandaşıyız. Çöp, su, trafik bunlar hepimizin sorunu. O yüzden AK Parti grubu adına bu konulara en acil şekilde müdahale etmeniz gerektiğini söylüyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbette selamlıyorum” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut ise “ Demokrasi sadece sandığın kurulması değil, seçmen iradesinin hukuki güvence altında korunmasıdır. Seçilmişlerin hukuki sorumluluğu elbette vardır. Ancak bu sorumluluk, hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde ele alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, demokrasinin özü seçilmişin değil, seçmenin iradesine saygıdır. Bu bağlamda, Sosyal Demokrasi Derneği'nin 2025 yılı İnsan Hakları Ödülü'nü tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na vermesi sadece bir takdir değil, seçilme hakkı, demokratik meşrutiyet ve adalet mücadelesine güçlü bir sembolik vurgudur. Milletvekilleri Anayasa'nın 81, Cumhurbaşkanı 103. madde uyarınca, bu hakları sağlamak üzere ant içmiştir. Bu ant, hukuk devletinin temel taşıdır. Sinan Bey’e de sormak istiyorum 20 yıl geçti. 20 yılda yapmadığınız şeyin 2 yılda yapılmasını bekliyorsunuz.” İfadelerini kullandı.

