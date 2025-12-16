Türkiye’de son dönemlerde kumar ve yasa dışı bahis özellikle çocuklar ve gençler arasında giderek büyüyen bir risk alanı haline geldi. Özellikle 16-18 yaş grubundaki gençlerde bahis oynama sıklığı her geçen gün artıyor. Kumar bağımlılığının maddi kayıpla beraber kişinin psikolojisini de bozduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, "Son yıllarda kumar bağımlılığının hızla arttığını gözlemlemekteyiz. Kumar bağımlılığı ülkemizde hızla artan çok önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son dönemde psikiyatri polikliniklerine başvuran kumar bağımlısı bireylerin sayısı hızla artmakta ve kumar nedeniyle bu kişiler çok önemli sorunlar yaşamaktadır" dedi.

"Ülkemiz açısından önemli bir sorun"

Kumar bağımlılığından korunmak için kişilerin sosyal ve aileleri ile etkileşim içerisinde olması ve spor aktivitelerine önem vermesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Kumar bağımlılığında özellikle ailelerin parçalanması, depresyon, anksiyete, büyük kayıplar ve bu kayıplar sonrası intihar davranışları sık olarak gözlemlediğimiz psikiyatrik sorunlar. Bu yüzden de bu konu ülkemiz açısından önemli bir sorun. Kumar bağımlılığından korunmak için yapmamız gereken çeşitli davranışlar uygulamalar var bir kere hiçbir şekilde kumara bulaşmamak en önemli yapacağımız davranış. Bunun haricinde özellikle kumar yerine sosyal etkileşimler, aile etkileşimi, aileyle bir arada bulunmak, düzenli spor aktiviteleri gibi uygulamalar mutlaka ve mutlaka bireylerin yapması gereken kumar gibi kötü alışkanlıklardan korunmaları için gerekli uygulamalar" ifadelerini kullandı.

"Tedavi olmaktan çekinmeyin"

Kumar bağımlılığının ilerlemesi durumunda ise kişilerin psikiyatrik destek alması gerektiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, "Ancak her şeye rağmen kumar bağımlılığı gelişirse bireyler psikiyatri polikliniklerine başvurabilirler. Yeşilay’ın YEDAM birimlerine başvurabilirler, buradan destek alabilirler. Özellikle Antalya’da ikamet eden vatandaşlarımız için Davranışsal Bağımlılık Polikliniğimiz var Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvurabilirler. Mutlaka kumarla ilgili sorunlar olan bireylerin psikiyatrik yardım alması, yardım araması önemli. Çünkü bu hastalık bir sorun ve bunun tıbbi tedavisi var ve çok pozitif olumlu sonuçlar alıyoruz. Tedaviye başvurmaları, tedaviden çekinmemelerini öneriyorum" şeklinde konuştu.

"Herkesin kumar bağımlılığı riski var"

Kumar bağımlılığının her gelir düzeyinden vatandaşı etkileyebileceğini belirten Erdoğan, "Kumar bağımlılığı için risk faktörleri var. Bunlar dürtüsel özellikler, kısa heyecanlar arama özellikleri gibi kişilik özellikleri olabiliyor. Maddi durum önemli mi gibi bir soru gelebiliyor. Her maddi durumdan kişi de kumar bağımlılığı görebiliyoruz. Çok düşük geliri olan kişilerde de çok yüksek meblağlarla kumar oynama, borçlanma gibi davranışlar görebiliyoruz. Kumar bağımlılığı her gelir düzeyindeki vatandaşımızı etkileyebilecek bir bağımlılık, o yüzden hepimiz risk altındayız. Dikkatli olmamızda fayda var, ’ben küçük miktarlarla oynuyorum, ben bağımlı olmam’ gibi bir durum maalesef ki söz konusu değil. Oynanan miktardan bağımsız olarak her kişinin kumar bağımlılığı riski var. O yüzden mutlaka ve mutlaka kumardan uzak kalmak, hiçbir şekilde hayatımıza sokmamak önemli" dedi.