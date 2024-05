E-ticaret platformu n11, Anneler Günü’nde annelerine hediye vermek isteyenler için özel fırsatlar ve hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu.

E-ticaret platformu n11, anneler için her zevke ve bütçeye uygun ürün yelpazesi sunarken Anneler Günü’nü hediyelerle unutulmaz kılmayı hedefliyor. Birbirinden şık, renkli ve hayatı kolaylaştıran hediye seçenekleri sunan e-ticaret platformu; stil sahibi, sportif, bakımına düşkün, takı seven, teknoloji tutkunu anneleri düşünerek her bütçeye uygun hediye seçeneği bulunan ‘Anneye Hediye Fikirleri’ sayfası ile annelerin yüzünü güldürüyor. E-ticaret platformunda Anneler Günü’ne özel fırsatlar 12 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek. Giyimden aksesuara, cilt bakım ürünlerinden kozmetiğe, parfümden takıya, cep telefonundan küçük ev aletlerine kadar birçok kategoride ürün, e-ticaret platformunda bir araya geliyor.

n11’in Anneler Günü Hediye Fikirleri

n11 hediye fikirleri rehberinde; pantolon, elbise, etek, gömlek, bluz, tişört gibi sezonun en şık parçaları ile birlikte çanta ve ayakkabılar da öne çıkıyor. Mutfak ve ev gereçlerinden ev tekstili ve dekorasyon ürünlerine, takıdan spor ekipmanlarına, teknolojik ürünlerden bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede alternatifler mevcut.

n11çabuk ile hediyeler 1 saatte teslim

Yapılan açıklamaya göre, e-ticaretin en sevilen ürünlerini dakikalar içinde teslim ederek sektöre yeni bir soluk getiren n11çabuk, anneler günü için henüz hediye almayanların imdadına yetişiyor. n11çabuk hala hediye seçimi yapamamış olanlar ve hediyesini son güne bırakanları düşünerek, 1 saat içinde teslimat garantisi sunuyor. Şimdilik sadece İstanbul’daki kullanıcılara sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyenler, Getir ve n11 içinde bulunan n11çabuk’tan Anneler Günü’ne özel hazırlanan ürünler arasından hediyelerini seçerek ürünlerini 1 saat içinde kapılarında buluyor.