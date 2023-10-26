Olay, saat 13.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu üzerinde bulunan Acı Göl'de meydana geldi. Samet G. ailesiyle arazi anlaşmazlığı yaşayınca göl kenarına gitti. Daha sonra annesiyle cep telefonuyla görüntülü arayarak intihar edeceğini söyledi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Samet G., polisleri görünce yaklaşık 20 metre yükseklikten kendini suya attı. Daha sonra yüzme bilmeyen Samet G., polisin yönlendirmesiyle kıyıda bulunan kayalıklara çıktı.
Samet G.'nin bulunduğu noktadan alınması için Konya kent merkezinden itfaiye ekibi çağrıldı. Gelen itfaiye ekipleri, botla Samet G.'yi alıp, kıyıya çıkardı. Samet G., tedbir amaçlı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.