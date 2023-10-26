Olay saat 18.00 sıralarında Mesudiye mahallesi 1. Işık sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Kiracı Selamettin K.(63) ile ev sahibi Ahmet Ö.(56) arasında zam tartışması yaşandı. 1800 TL kira ücretine zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracısı arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi, kiracısını darp edip parmağını ısırarak yaraladı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde ısırılma sonucu parmağında kırık ve doku zedelenmesi oluşan kiracı, tedavinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi Ahmet Ö. Polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber merkezi