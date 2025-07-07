Tutuklama kararı, Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla alındı. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince Böcek’in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Görevden uzaklaştırma geçici tedbir olarak uygulandı.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, 2024 yerel seçimleri sürecinde Muhittin Böcek’in oğlu M.G. Böcek’in, iş insanı Y.Y’nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmaları için 25 milyon lira talep ettiği öne sürüldü. Talep edilen miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Ayrıca dosyada yer alan başka bir detayda, Şubat ayında M.G. Böcek’in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı, bu bedelin de iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde firmaya ödendiği ileri sürüldü. Bu ödemelere ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontların MASAK raporlarında yer aldığı bilgisi dosyada bulundu.