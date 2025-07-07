2007 yılından bu yana Mısır’da tekstil alanında faaliyet gösteren KCG Tekstil’in temel atma törenine, şirket sahibi Yılmaz Küçükçalık ve üst düzey yöneticilerin yanı sıra Mısır Ticaret ve Yatırım Bakanı Hasan el-Hatib, Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu (GAFI) Başkanı Husam Heyba ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen katıldı.

Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan 24 milyon dolarlık yeni yatırımla, şirketin 1800 kişilik mevcut istihdamına 500 kişinin daha eklenerek toplamda 2300 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Halihazırda 65 milyon dolarlık yatırımı bulunan ve Mısır’da faaliyet gösteren uluslararası markalara üretim yapan KCG Tekstil, dış pazarlara ihracat gerçekleştirmekte. Yeni yatırımla birlikte şirketin yıllık ihracat hacminin 100 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.

Törende konuşan Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır’daki Türk yatırımlarının genişlemesini ve büyümesini kazan kazan anlayışıyla olumlu karşıladıklarını ifade etti. Türkiye ile Mısır’ın coğrafi, kültürel ve sosyal yakınlığının yanı sıra ulaştırma ve iletişim ağlarının etkinliğinin, Mısır’da Türk yatırımcılara gösterilen ilgi ve dostluğun, ülkeyi Türk yatırımları açısından doğal bir destinasyon haline getirdiğini belirtti. Şen, Türk yatırımlarının ve ikili ticaretin büyüyerek gelişmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Serbest ticaret anlaşmalarının, ulaştırma ağları ve altyapının da etkisiyle Türkiye’nin, Mısır’ın dış ticaretinde gelecekte de ilk üç ülke arasında yer almaya devam edeceğine işaret eden Şen, iki ülke halkı ve bölgedeki diğer halkların barış, güvenlik ve istikrarla birlikte kalkınma ve istihdama ihtiyaç duyduğunu belirtti. Türkiye’nin Mısır’a yönelik yaklaşımında ekonomik iş birliğinin öncelik taşıdığını vurguladı.

Mısır Ticaret ve Yatırım Bakanı Hasan el-Hatib ise törende yaptığı konuşmada, Türk şirketlerinin Mısır’da kaliteli üretimde öne çıktığını söyledi. 2007 yılından bu yana Mısır’da 200 bin metrekarelik alanda yatırımlarına devam eden KCG Tekstil’in perde, yatak takımları, dekoratif yastık kılıfları, masa örtüsü, döşemelik kumaşlar, duş perdeleri ve konfeksiyon kumaşları gibi ev tekstili ürünleri bulunuyor. Şirketin Türkiye ve Mısır’ın yanı sıra Amerika, İngiltere ve Çin’de de satış ofisleri bulunuyor.