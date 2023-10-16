Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın 4 yaşındaki oğlu Davi, geçirdiği trafik kazasının ardından 40 gün yoğun bakımda mücadele verdiği hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Eylül'de saat 11.00 sularında Konyaaltı ilçesinin Uncalı Mahallesi'nde bulunan 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Kazada, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 34 FG 4053 plakalı bir otomobil, Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin yönetimindeki 07 ACP 207 plakalı araca yan çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle Tilatti'nin otomobili savruldu ve aynı yönde ilerleyen Cüneyt Eslik tarafından kullanılan 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada toplamda 5 kişi yaralandı. Kazada sıkışan Walter Tilatti, aynı zamanda Davi'nin dedesi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. İtfaiye ekipleri de yardım ederek Tilatti'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Ayrıca, Alexandra Nardy ve motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik de yaralandı.

Olayın hemen ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Davi Pereira, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ambulans içerisinde iki kez duran kalbi, sağlık personelinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 40 gün süren yoğun bakım tedavisine tabi tutulan Davi, ne yazık ki bugün saat 11.00 civarında hayatını kaybetti.

Antalyaspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Seni unutmayacağız Davi! Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denilerek duyulan derin üzüntü ifade edildi.