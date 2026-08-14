Yapılan düzenlemeyle, mirasçılar ortak mülkiyeti sona erdirmek istediğinde taşınmazın öncelikle aile üyelerine satılması esas olacak.

Ticaret Bakanlığı, emlak sektörüne yönelik iki ayrı düzenlemeyi hayata geçirdi. Bunlardan ilki, miras yoluyla kalan taşınmazların satışında yaşanan sorunların azaltılmasını amaçlıyor.

Önceki uygulamada, miras kalan bir taşınmazın isteğe bağlı olarak satılabilmesi için bütün mirasçıların onayı gerekiyordu. Mirasçılardan birinin dahi satışa karşı çıkması halinde işlem gerçekleştirilemiyor, anlaşmazlıklar zaman zaman mahkemeye taşınıyordu.

İcra ve İflas Kanunu’nun 114’üncü maddesinde yapılan değişiklikle bu süreç yeniden düzenlendi. Buna göre mirasçılar ortaklığı sonlandırmak istediğinde taşınmazın satışı öncelikle aile içinde gerçekleştirilecek. Satıştan önce taşınmazın değeri ise uzman tarafından yapılacak ekspertizle belirlenecek.

Sosyal medyadaki emlak ilanlarına yeni düzenleme

Bakanlığın emlak sektörüne ilişkin ikinci düzenlemesi ise sosyal medya üzerinden yayımlanan ilanları kapsıyor.

Bir süredir emlak işletmelerinin sosyal medya üzerinden ilan paylaşmasına yönelik kısıtlama uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle, yetkisi bulunan taşınmazlara ilişkin ilanlar için istisna getirildi.

Buna göre yetkilendirilmiş kişiler, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile uyumlu olan emlak ilanlarını sosyal medya platformlarında da paylaşabilecek.