Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Harmancık Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere Harmancık Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadın dernekleri ve kooperatiflerinin stant açarak emeklerini sergilediği etkinlikte, gün boyunca çocuklar için eğlenceli animasyonlar, atölye çalışmaları ve oyun alanları kuruldu. Bilim ve gökyüzü meraklılarını ağırlayan Planetaryum Gökyüzü Çadırı ise özellikle gençlerin büyük ilgisini çekti. Alanda yer alan okçuluk, parkur ve matrak etkinlikleri de ziyaretçilere geleneksel sporları deneyimleme imkânı sundu. Günün ilerleyen saatlerinde sahne alan Mehter Takımı'nın coşkulu konseriyle başlayan gösteriler; heyecan dolu sihirbaz performansı ve çekişmeli anlara sahne olan Kahoot yarışmasıyla devam etti. Türk Halk Müziği konserinin eşsiz ezgileriyle müzik ziyafeti yaşayan vatandaşlar, geceyi kahkahalarla izlenen Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla tamamladı. Gün boyunca süren etkinlikler, vatandaşların aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirmesine imkan sağlarken, gece sonunda gerçekleştirilen gösteriler de beğeniyle izlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı çerçevesinde düzenlenen ilçe şenlikleri, 18 Ağustos Salı günü Mustafakemalpaşa ile sürecek.

Kaynak: İHA