Otomobiller çarpıştı; 1 yaralı

Cumhuriyet mahallesi Topuz sokak ile Mertcan sokağın kesiştiği kavşakta 3 özel otomobilin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet mahallesi Mertcan sokakta seyir halinde olan İhsan Taha O. yönetimindeki 55 EG 464 plakalı otomobil, Topuz sokakta seyir halinde olan Gürkan D. yönetimindeki 43 FF 934 plakalı otomobil ile iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan Gürkan D. yönetimindeki otomobil sokak üzerinde park halinde olan 16 AOK 13 plakalı otomobile çarptı. 3 otomobilin karıştığı kaza sonucunda sürücüler yaralanmazken, araçta yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.