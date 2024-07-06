İstanbul Taksim’de Şerif Macit isimli vatandaş, arabasını Filistinli çocuklar için toplanan oyuncaklarla donatarak farkındalık oluşturdu. Çocukların ve ailelerinin ilgi odağı olan Şerif Macit, “Elimizden geldiğince bir hatırlatma yapmak istedik. Bu savaş, soykırım dursun. Hiçbir çocuk ölmesin” dedi.

İstanbul Taksim’de arabasını Filistinli çocuklara farkındalık oluşturmak için oyuncaklarla donatan Şerif Macit, çocukların ve ailelerinin ilgi odağı oldu. Park halindeki oyuncaklarla donatılmış arabayı görenler oyuncaklardan paylarına düşeni aldı.

“Elimdeki oyuncak Filistin’e gitmesi gerekirken benim elime geldi”

Kendisine de oyuncak verilen Semih Can Çakır, ‘’Bu oyuncaklar Filistinli çocuklar için dağıtılmış ama nasip olmamış gitmesi. Buraya gelmiş, şimdi elimdeki oyuncak Filistin’e gitmesi gerekirken benim elime geldi. Ben de Filistin’e yardım amaçlı ben de bir tane aldım. Verdikleri için de teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.

“Hiçbir çocuk ölmesin, çocukların gülmeye ve oynamaya ihtiyacı var”

Filistinli çocuklar için böyle bir etkinlik ve farkındalık yapmak istediklerini söyleyen Şerif Macit ise “Benim de bir tane 4 buçuk yaşında çocuğum var. Bir hasta olsa sabahlara kadar uyuyamıyoruz, endişe içinde oluyoruz. Empati yapamayız o insanlarla, binlerce çocuk katledildi çünkü İsrail’in soykırımında. Biz de bugün elimizden geldiğince bir hatırlatma yapmak istedik. Bu savaş, soykırım dursun. Hiçbir çocuk ölmesin, çocukların gülmeye ve oynamaya ihtiyacı var. Oyuncakların çoğunu Filistin’e göndermek için toplamıştık bir buçuk yıl önce ama kısmet olmadı. Bugün de o oyuncakları arabanın üzerine koyup onunla ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik” ifadelerini kullandı.