Ligin 21. hafta mücadelesinde Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Metin Diyadin’in çalıştırdığı Gençlerbirliği, hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk ettiği rakibi Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçtan Önemli Dakikalar

55’ Gol… Fenerbahçe 3-1 Gençlerbirliği (Koita)

55' Kornerden yapılan ortaya Ederson'un müdahalesi yetersiz kalıyor ve Koita önüne düşen topu ağlarla buluşturuyor.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği

33’ Gol… Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği (Kerem)

33' Sol taraftan bindiren Mert topu Kerem ile buluşturuyor ve oyuncunu ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve kaleci çaresiz kalıyor.

27’ Gol… Fenerbahçe 2-0 Gençlerbirliği (Kerem)

27' Asensio'nun topuk pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem şık şekilde topu ağlarla buluşturdu.

16’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Gençlerbirliği (Talisca) (P)

15' Penaltı! Fenerbahçe ceza sahasına elle oynama sonucu penaltı kazanıyor.

1' Maç başladı.