Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çatı yangını kısa sürede büyüyerek en üst kattaki daireye sıçradı. Alevlerin çatı ve üst kattaki daireyi sarmasıyla bina adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı. Yangın, itfaiyenin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı araştırılırken, inceleme başlatıldı.