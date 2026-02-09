İstanbul merkezli 16 ilde, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli yakalandı. Sosyal medyada kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtan şüphelilerin, 9 kişiyi toplam 127 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtan dolandırıcıların yaptıkları reklam paylaşımlarında şirket hisselerinde günlük alım satım yaparak sermayenin 5 katı kadar kazanç vaat ettikleri ortaya çıktı.

127 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR!

Yüksek kazanç vaadiyle 9 kişiyi toplam 127 milyon lira dolandıran şüphelilerin, elde edilen parayı kurdukları 49 ayrı paravan şirkete ait banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Şirket hesaplarına giren paraların daha sonra farklı banka hesaplarına, kuyumcu ve döviz bürolarına ile kripto para platformlarına yönlendirildiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 109 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 44’ünün ağırlıklı olarak dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlardan cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı. Kalan 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların ilk aşamasında 63 şüpheli gözaltına alınırken, devam eden çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen 5 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan toplam 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık tarafından 6 şüpheli serbest bırakılırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 52 şüpheliden 12’si adli kontrolle serbest kalırken, 40 şüpheli tutuklandı.