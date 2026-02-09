Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, tütünle mücadele kapsamında hazırlanan yeni yasal düzenlemelere destek vererek, sahadaki denetimlerin tavizsiz şekilde yapılması çağrısında bulundu. Prof. Dr. Açık ayrıca, tütünle mücadelenin bilimsel ayağını güçlendirmek amacıyla 3-7 Haziran 2026 tarihlerinde Elazığ’da "Uluslararası Katılımlı Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi" düzenleneceğini duyurdu.

Tütünle mücadelede gelinen noktaya ve yeni yol haritasına değinen Prof. Dr. Açık, " Sigara yasaklarının kapsamını genişletecek yeni yasal düzenlemeleri sonuna kadar destekliyoruz ancak bir yasal düzenlemenin varlığı kadar, o düzenlemenin sahada ne derece etkin denetlendiği de hayati önem taşıyor. Dernek olarak mevzuatın uygulanmasına yönelik ihlallerin oluştuğunu ve denetimlerin maalesef yetersiz kaldığını gözlemliyoruz. Bu durum, ülkemizde tütünle mücadele adına yıllardır verilen büyük emeklerin heba olmasına neden olur. Yasakların delinmesine asla göz yumulmamalı, denetimler tavizsiz ve kararlılıkla sürdürülmelidir" dedi.

Sigarayı bırakmak isteyenler için Ramazan ayının büyük fırsat olduğuna dikkat çeken Açık, " Dünya Sağlık Örgütü’nün ’dünyanın en uzun süren salgını’ olarak nitelendirdiği tütün kullanımı, pasif etkilenim yoluyla daha anne karnındaki bebeklerden yaşlılara kadar toplumun her ferdini tehdit ediyor. Günümüzde yaygınlaşan elektronik sigara ve nargile gibi ürünler kesinlikle güvenli olmayıp, çocuklarımızı nikotin bağımlılığına hapsetmek için agresif bir şekilde pazarlanıyor. Bu salgına karşı topyekun mücadele ederken, Ramazan ayının sunduğu irade disiplini sigarayı bırakmak isteyenler için büyük bir fırsat ve dönüm noktası olabilir" diye konuştu.

Haziran ayında Elazığ’da düzenlenecek uluslararası kongrenin, tütünsüz bir gelecek mücadelesinde yeni bir dönüm noktası olacağını ifade eden Açık, " Ülkemizde tütün kontrolü mücadelesi Elazığ’da doğdu, filizlendi ve büyüdü. 1990’lı yılların başında bir grup idealist halk sağlığı uzmanı olarak yaktığımız küçük bir kıvılcım, zamanla ülkemizin en güçlü halk sağlığı hareketlerinden birine dönüştü. Şimdi de tütünsüz bir geleceğin merkezi olabileceğine inandığımız şehrimizde, 3-7 Haziran 2026 tarihlerinde ‘Uluslararası Katılımlı Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi’ ile bilim dünyasını ve tüm paydaşlarımızı bir araya getireceğiz. Tütünün ve yeni nesil ürünlerin halk sağlığına etkilerinden endüstri taktiklerine karşı savunuculuk stratejilerine kadar pek çok konuyu bu kongrede disiplinler arası bir yaklaşımla tartışacağız" şeklinde konuştu.