Ziyaret sırasında, Suudi Arabistan'ın gelecek vizyonu, bu vizyonda mobilya sektörünün ve mega projelerdeki mobilya talebinin sahip olduğu büyük potansiyel ele alındı.

Büyükelçi, Suudi Arabistan'ın ekonomik çeşitlendirme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında mobilya sektörünün kritik bir rol oynayacağını belirtti. Saloni Mobilya CEO'su Haluk Özbek, özellikle mega projelerdeki mobilya talebinin, kaliteli üretim, hızlı teslimat, satış sonrası destek ve uluslararası pazardaki deneyim ile karşılanabileceğine dikkat çekti. Özbek, İnegöl ve Türkiye mobilya endüstrisinin, Suudi Arabistan'ın bu vizyonuna önemli katkılar sağlayabileceğini belirtti.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine ve mobilya sektöründe yeni iş birliği fırsatlarının doğmasına zemin hazırlaması hedefleniyor. Büyükelçi, Saloni Mobilya'nın Suudi Arabistan'da kurduğu yeni yapılanmadan çok memnun olduklarını dile getirdi ve 3 yıl içerisinde büyük bir üretim tesisi yatırımı yapılması davetinde bulundu. Saloni Mobilya yetkilileri, Suudi Arabistan'ın vizyoner yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu doğrultuda ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını ifade ettiler.