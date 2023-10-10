Otomotiv sektöründe adeta nefes kesen bir kampanya haberi geldi. Otomobil bayileri, sıfır araba satışlarında yaşanan gerileme karşısında harekete geçerek, yeni kredi kampanyası başlattı.

Son aylarda, birçok alanda olduğu gibi otomotiv sektöründe de durgunluk yaşanmaya başladı. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında alınan çeşitli ekonomik tedbirler, kısıtlama kararlarıyla birlikte sıfır araba satışlarında önemli bir düşüş yarattı. Otomobil bayileri, yıl sonuna yaklaşırken yeni kredi kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

Sıfır araçta bollaşma, banka kredilerinin sıkılaştırılması gibi bazı sebepler neticesinde otomotiv piyasasında talep düşmüş durumda. Düşük talep, artan stok ve yıl sonunun yaklaşmasının da etkisiyle markalar takas desteği, uygun oranlı kredi imkanı veya yüzde 15'e varan indirimler gibi cazip kampanyalar sunmaya başladı.

0.99'DAN BAŞLAYAN KREDİ İMKANI

Tüketici açısından en cazip olan kampanyalardan bir tanesi de krediler. Banka faiz oranlarının 3 ila 5 arası değişkenlik gösterdiği ve krediye erişimin oldukça güç olduğu mevcut piyasa koşullarında markalar, kendi bünyelerinde 0.99'dan başlayan ve marka/ modele göre değişen oldukça düşük oranlarla kredi imkanı sunuyor.

YÜZDE 0 FAİZ VEREN DE VAR

Son olarak bir marka yeni kampanyasını açıklayarak, %0 faizli finans desteği sunacağını açıkladı. Bu noktadaki en önemli hususlardan bir tanesi kampanya ayrıntıları. Verilen bu finansman destekleri belli bir tutara kadar ve çoğunlukla 12 ay vadeli sunulduğu için detaylarının iyi araştırılması önemlidir. Ayrıca bazı markalarda, sunulan indirimlerle finansman desteği birleştirmediğinden, kredili alımlarda fiyat indirimi uygulanmamaktadır.

ŞU AN KAMPANYALAR CAZİP Mİ, VATANDAŞLAR YIL SONUNU BEKLESİN Mİ?

Yazın son aylarında başlayan kampanyaların avantajlı koşulları eylül ayında artarken, ekim ayında kampanyalara ek önemli indirimler de sunulmaya başlandı. Genel olarak finansman, takas ve indirim noktasında avantajlı kampanyalar sunuluyor. Halihazırda fiyatlar düştüğü ve avantajlı oranlar sunulduğu için, önümüzdeki aylarda seyrin bu anlamda sabit devam edeceği düşüncesindeyiz.

'KAMPANYALAR DAHA CAZİP HALE GELEBİLİR'

Öte yandan 2023 Aralık ve 2024'ün ilk aylarında kampanya uygulanmayan modeller için bazı fırsatlar sunulabilir ya da stoku yüksek araçlarda kampanyalar biraz daha cazip hale gelebilir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız, ihtiyaçları ve bütçelerine göre süreci değerlendirerek karar verebilirler.

İKİNCİ ELDE DE GERİLEME SÜRER Mİ?

İkinci el otomobil fiyatları sıfır araç fiyatından referans alınarak belirleniyor. Geçtiğimiz dönemde ikinci el otomobilin sıfır fiyatından yüksek olduğu piyasa koşulları yaşadık. Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemler ve sıfır araçta yaşanan bollaşma sebebiyle sıfır ve ikinci el otomobil arasındaki fiyat makası tekrar tahsis edilmeye başladı.

'PİYASA TEKRAR HAREKETLENECEK'

Dolayısı ile ikinci el otomobil fiyatlarında da gerileme var. Önümüzdeki süreçte fiyatların bir miktar daha düşebilir. Şu an için krediye erişimde yaşanan zorluklar sebebiyle otomobile talep oldukça azalmış durumda. Birkaç ay sonra, krediye erişim rahatladığı takdirde piyasamız tekrar hareketlenmeye başlayacaktır.