Bahçelievler'de Şirinevler metrobüs durağında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybeden kadına, o sırada durağa yanaşan metrobüs çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.40 sıralarında Şirinevler metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta metrobüs bekleyen Mina N.S.'nin tansiyonu düştü ve dengesini kaybederek yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüs, yere düşen kadına çarptı. Kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolün ardından ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle metrobüste de maddi hasar oluştu. Olayın ardından Zincirlikuyu-Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama olurken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.