Araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin süreç tamamlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, birinci ve ikinci bölgedeki araç muayene hizmetlerinin işletme hakkı, yapılan ihaleler sonucunda 1,72 milyar TL bedelle MOİ Ortak Girişim Grubu’na verildi.

Karar kapsamında, araç muayene istasyonlarının inşası, bakımı ve işletilmesini içeren hizmetlerin imtiyaz hakkı, özelleştirme kapsamında özel sektöre 20 yıllığına devredildi.

İhale sonuçlarına göre birinci bölge araç muayene hizmetleri için 830 milyon TL, ikinci bölge araç muayene hizmetleri için ise 890 milyon TL teklif sunan MOİ Ortak Girişim Grubu, en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı.

Bu karar doğrultusunda, söz konusu bölgelerdeki araç muayene istasyonlarının kurulumu, gerekli bakım çalışmaları ve hizmet süreçleri artık MOİ Ortak Girişim Grubu tarafından yürütülecek.