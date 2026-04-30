Neredeyse kira bedelleriyle yarışacak seviyeye ulaşan site aidatlarına ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Keyfi artışların önüne geçilmesi amacıyla aidat belirleme ve artırma yetkisi site yöneticilerinden alınarak kat malikleri kurulunun onayına bağlanacak.

AİDAT KARARLARINDA YETKİ KAT MALİKLERİNE GEÇİYOR

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme kapsamında Kat Mülkiyeti Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılması öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle birlikte site yöneticilerinin aidat ve avans tutarlarını tek başına belirlemesinin önü kapatılacak. Aidatlara ilişkin kararlar, kat malikleri kurulunun onayından geçtikten sonra uygulanabilecek. Böylece işletme projesinin de kat malikleri genel kurulunda görüşülerek kabul edilmesi gerekecek.

İŞLETME PROJESİ VE AVANS TOPLAMA SÜRECİ DEĞİŞİYOR

Düzenlemeye göre yöneticiler, ana taşınmazın genel yönetimi, bakımı ve işletme giderleri için gerekli avansı yönetim planında belirtilen tarihte toplayacak. Yönetim planında buna ilişkin bir zaman belirtilmemişse avanslar her takvim yılının ilk ayında kat maliklerinden alınacak.

Kat malikleri kurulu tarafından onaylanmış bir işletme projesi bulunmaması halinde ise yönetici, en geç 3 ay içinde geçici işletme projesi hazırlamak zorunda olacak. Hazırlanan proje, kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek. Ardından bu proje, yine 3 ay içinde yapılacak genel kurulda aynen kabul edilebilecek ya da değiştirilerek karara bağlanacak.

AİDAT ARTIŞINA SINIR

Mevcut işletme projesi bulunan sitelerde, yeni döneme ilişkin aidat belirlenirken artış oranı da sınırlandırılıyor. Buna göre aidat artışları, bir önceki yılın yeniden değerleme oranını aşamayacak şekilde belirlenecek ve kat malikleri kurulunun onayına sunulacak.

Düzenleme kapsamında site yönetim planlarında yapılacak değişiklikler için de yeni şartlar getirildi. Buna göre toplu yapılarda yönetim planının değiştirilebilmesi için temsilciler kurulunda bağımsız bölümlerin üçte ikisinin onayı gerekecek. Geçici yönetimle ilgili hükümler de yine bağımsız bölüm maliklerinin üçte iki çoğunluğunun oyu ile değiştirilebilecek. Bu maddeye aykırı yönetim planı hükümleri ise geçersiz sayılacak.

Kanun teklifi kapsamında Tapu Kanunu’nda da değişikliğe gidilerek, konut finansmanı ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan değerleme raporlarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ve bedelsiz şekilde gönderilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 31 Aralık 2027’ye kadar gerçekleştireceği sosyal konut projelerine ilişkin ihalelerde damga vergisi istisnası uygulanacak. Bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.