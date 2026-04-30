DİCLE ÜNİVERSİTESİ VE SANKO HOLDİNG ARASINDA 10 YILLIK İŞ BİRLİĞİ

Dicle Üniversitesi ile SANKO Holding, petrol arama çalışmaları kapsamında 10 yıllık bir anlaşmaya imza attı. Üniversiteden yapılan bilgilendirmede, Sur ilçesine bağlı Yiğitçavuş Mahallesi’nde bulunan parselde yürütülen sismik incelemelerin ardından söz konusu alanın sondaj faaliyetleri için kiralanmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, teknik ve idari değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından talebin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı, gerekli izin süreçlerinin de tamamlanarak çalışmaların önünün açıldığı belirtildi.

KAMPÜS İÇİNDE İKİ FARKLI ALANDA ÇALIŞMA YAPILACAK

Petrol arama kapsamındaki sondaj faaliyetlerinin kampüs içerisinde iki ayrı noktada yürütüleceği aktarıldı. Çalışmaların, Hukuk Fakültesi’nin arka bölümünde bulunan yaklaşık 18 bin metrekarelik alan ile futbol sahasının altında yer alan yaklaşık 27 bin metrekarelik bölgede gerçekleştirileceği kaydedildi. Toplam büyüklüğü 45 bin metrekareyi geçen sahada, her iki bölgede 3’er kuyu olmak üzere toplam 6 sondaj kuyusu açılması planlanıyor.

Projenin kurulum maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olacağı öngörülürken, petrol bulunması halinde kuyu başına günlük ortalama 150 varil üretim yapılması hedefleniyor. Bu da yıllık yaklaşık 328 bin 500 varil üretime karşılık geliyor.