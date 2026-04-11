Motorin, benzin ve otogaz fiyatları sık sık değişiyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geliyor. Orta Doğu’da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanıyor.

DÜNKÜ İNDİRİM KISA SÜRDÜ

Motorin ve benzine dün indirim gelmişti. Tabelaya yansıyan indirimin ardından ise zam haberi geldi. Bugün ise motorin ve benzin fiyatları zamlandı.

AKARYAKITA ZAM GELDİ!

Buna göre motorine 4,13 TL zam geldi. Benzine ise 1,78 TL zam yapıldı. Ancak "Eşel Mobil" uygulaması sayesinde bu artışın tamamı değil 45 kuruşluk tutarı pompaya yansıtıldı.