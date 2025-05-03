Edinilen bilgilere göre, 6 Mayıs Salı günü itibarıyla LPG fiyatlarında 1 lira 20 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte otogazın litre fiyatının 25 TL ile 26 TL arasında olması öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın, uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilikten kaynaklandığı belirtiliyor.

Sektör kaynaklarına göre, aynı tarihte motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Özellikle LPG’li araç kullanan sürücülere, fiyatları yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.

3 Mayıs 2025 itibarıyla Bursa’da akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: kurşunsuz benzin 45,90 TL, motorin 46,14 TL, LPG ise 26,61 TL.