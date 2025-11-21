Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 34 UIF 22 plakalı hafif ticari araç, hatalı sollama yapmaya çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeritten gelen M.İ. idaresindeki 20 ASJ 036 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası yoğun trafik nedeniyle hafif ticari aracın şeridinde bulunan 42 BCH 709 plakalı kamyonet de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 34 UIF 22 plakalı hafif ticari araçta bulunan ve yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü hatalı sollama yapmaya çalıştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle hafif ticari aracın tıra çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.