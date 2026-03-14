Ticaret dünyasının omurgasını oluşturan esnaf ve sanatkarlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) uzun süredir beklenen “mali nefes” haberi geldi. Son yıllarda artan maliyetler ve zorlaşan piyasa koşulları nedeniyle prim ödemelerinde aksaklık yaşayan binlerce işletme sahibi için hazırlanan yeni sistem, borç yükünü kökten hafifletmeyi hedefliyor. Biriken faizlerin ana borcu aşan tabloları ortadan kaldıracak bu düzenleme, hem emeklilik planları yapanları hem de sosyal haklarından yoksun kalan esnafı doğrudan ilgilendiriyor. Kamu alacaklarını yeniden yapılandırarak ekonomiye canlılık kazandırmayı amaçlayan bu adımla, mali disiplinin yeniden sağlanması hedefleniyor. İşte Mart 2026 itibarıyla netleşen dev yapılandırma paketinin detayları:

FAİZ YÜKÜNE SON: SADECE ANA PARA ODAKLI PLANLAMA

Hazırlanan yeni modelde, borçların tasfiyesi için ezber bozan kriterler belirlendi:

Gecikme Zamları Temizleniyor: Yıllar içinde ana borcun üzerine binen tüm faiz ve ek yükler, başvuru yapılması halinde tamamen sıfırlanacak.

Borç Miktarında Büyük Düşüş: Faiz yükünün kalkmasıyla birlikte, toplam borç tutarında %50’ye varan hissedilir bir azalma yaşanması bekleniyor.

Kişiye Özel Ödeme Takvimi: Borçlar, işletmenin nakit akışını bozmayacak şekilde daha geniş zaman dilimlerine yayılacak ve esnek taksit seçenekleri sunulacak.

EMEKLİKİK VE SAĞLIK HAKLARI YENİDEN AÇILIYOR

Prim borcu nedeniyle sistemin dışında kalanlar için yeni bir hukuki kapı aralanıyor:

Emeklilik Engelini Aşma Şansı: Borcu olduğu için günlerini donduran veya emekli olamayan esnaflar, yapılandırma sayesinde eksiklerini tamamlayarak maaş bağlatma hakkına kavuşabilecek.

Kesintisiz Sağlık Hizmeti: Ödemelerini düzene sokan işletme sahipleri, kendileri ve aileleri için sosyal güvenlik sisteminden tam kapsamlı yararlanmaya devam edecek.

Ticari Prestij Artışı: SGK borcu bulunmayan esnafın, kamu ihalelerine katılım ve düşük faizli kredilere erişim süreçleri kolaylaşacak.

Vatandaşlar artık SGK merkezlerinde uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmadan tüm işlemlerini dijital platformlar üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Online Takip: Hak sahipleri e-Devlet portalı üzerinden borç dökümlerini inceleyip, kendilerine en uygun yapılandırma planını anında seçebilecek.

Bürokrasiye Elveda: Form doldurma ve onay süreçleri tamamen dijital sistemlerle saniyeler içinde sonuçlandırılarak zaman kaybı önlenecek.

Fiziki Rehberlik: İnternet erişimi olmayanlar için yerel SGK müdürlükleri ve esnaf odaları danışmanlık hizmeti sunmaya devam edecek.