Dernekten yapılan açıklamada, Çerkes halkının kültürel kimliğinin en önemli unsurlarından biri olan Adige dilinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bursa ve İnegöl’de yaşayan Çerkes toplumu olarak, ana dilimizin yaşatılması için yapılan çalışmaların değerli olduğuna inanıyoruz. Dil; kültürün, tarihin ve kimliğin en güçlü taşıyıcısıdır. Bu vesileyle Adige Dil Günü’nü kutluyor, dilimizin gelecek nesillere aktarılması için yapılan tüm çalışmaları desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” ifadelerine yer verildi.