Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esat Bey caddesi üzerinde seyir 16 BDY 993 plakalı aracı ekipler durdurmak istedi. Trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçla, ekipler arasında şehir merkezinde 20 kilometrelik bir kovalamaca yaşandı. Aracı çarşı merkezinde Kuyumcular çarşısı önüne bırakan sürücü daha sonra kaçtı. Ekipler aracı çekici vasıtasıyla otoparka çekerken, aracın içerisindeki bira şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İBRAHİM USLU