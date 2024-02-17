Bursa'da haftsonunun ilk gününde termometreler 6 dereceyi gösterirken gün içerisinde yağmur geçişeri olacak. Bununla birlikte sıcaklıklar mevsim normalleri seviyelerinde olması beklenirken en yüksek sıcaklık 10 derece olacakk Yeni yhaftayula birlikte ise hava sıcaklıklarının 10 derece üzerinde olması bekleniyor.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." belirtildi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl'de ise haftasonun ilk gününde termometreler 5 dedreceyi gösterirken yer yer yağışların olması beklenmektedir. En yüksek sıcaklık ise 8 derece seviyelerinde olacak.

Ayrıca önümüzdeki hafta içi termometreler 10 derecenin üzerinde seyredecek.