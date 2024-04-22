Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte araç alım satımında da hareketlilik başladı. Geçen yılın aynı aylarına göre araç alım satım işlemlerinde artışın olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ikinci el araç sektöründe yaşanan en büyük mağduriyetlerin kaporta, airbag ve motor kontrolleri ile önüne geçilebileceğine dikkat çekiyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte araç alım satımında hareketlilik başladı. İkinci el araç alımında vatandaşlar satın almak istedikleri araçları ekspertize götürmeden önce kendileri kontrol etmek istiyor. Bu noktada uzmanlar, ilk kontrollerde aracın fiziki kondisyonu, iç mekandaki yıpranma izleri, motor sesinin kontrolü ve hasar durumunun kontrol edilmesi gibi başlıklar öne çıkıyor.

“Motorun performansı 90 çıksa bile, motor ölü olabiliyor”

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, “Araç alacak vatandaşlarımızın öncelikle kaporta aksamına bakmaları gerekiyor. Kaporta aksamının telafisi yoktur. Müşterilerimizin isteği ve talebine göre şaseler, podyeler, direkler gibi bakılması gereken önemli noktalar var. Bazen sıfır alınan araçlar geliyor, tırlardan indirilirken sürtme sonrası gizli boyama yapılabiliyor. Sıfır araç bunda boya olmaz demeyin. Onları da göstermenizi tavsiye ederim. 3 bin, 5 bin kilometrede motor mekanik aksamında bir şey olmayabilir ama lastikten ağır bir darbe aldığı zaman airbag açma gibi sorunları olabiliyor. Bu tür araçlarda mutlaka kaporta ve airbag kontrollerinin yapılması gerekiyor. Mekanik bölümlerde ise motor suyu, motordan yağ kaçakları, üflemesi motorun testini yapmak, motor testi anlık performansını gösterir, motor yaptırıldıysa eğer mutlaka üfleme, yağ yakması var mı diye, yatak sesi, etek sesi kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Motorun performansı 90 çıksa bile, motor ölü olabiliyor” dedi.

“Aracın kontrolleri sırasında 1 santimlik bir işlem de 50 santim işlem de aynı”

Alınacak araç üzerindeki bütün parçaları kontrol etmekte fayda olduğunu, nedeninin ise önemsiz olarak görülen noktaların sonuçlarının farklı olabileceğini anlatan Şenol Uysal, “Biz buraya gelen araçlarda boya aksamlarının tamamını boya makinaları ile kontrol ederek raporluyoruz. TSE standartları ile boyaların ölçümünü yapıyoruz. Sökülüp takılan parça, değişen parça, kaza yapılan bölümler ve iç kısmına kesinlikle bakıyoruz. Bizim çıkan raporlarımızda aracın kaporta, şaselerine ve direklerine bakılması gerekiyor diye belirtelim. Araç üzerindeki bütün parçaları kontrol etmekte fayda var, çünkü önemsiz olarak görülen tek nokta size hata yaptırabilir. Kontrolleri yaptırırken veya yaparken önemsiz yerlere değil kesinlikle önemli aksamlara bakılması gerekiyor. Aracın kontrolleri sırasında 1 santimlik bir işlem de 50 santim işlem de aynı. Bu küçük bir şey olmaz demek olmaz” şeklinde konuştu.

“Program yardımı ile taradığımız zaman araç üzerindeki tüm arızaları görebiliyoruz”

Detaylı kontrolleri sıralayan Uysal, “Aracı son olarak bilgisayara bağlayıp burada program yardımı ile taradığımız zaman araç üzerindeki tüm arızaları görebiliyoruz. Yine program aracılığı ile aracın kilometre sorgulaması yapıyoruz. Düşürülmüş ise raporluyoruz. Bilgisayara aracı bağladıktan sonra motor kaputunu açarak kontrollere devam ediliyor. Bu sayede motorun sesi, atma, ötme var mı diye. Burada bilenen bir yanlış da aslında motor üflemesi, bunun doğrusu araç rölantide çalışırken yağ kapağından üfleme olursa. Normal araca gaz verince eğer duman motora gidiyorsa araçta üfleme yok demektir. Turbo kontrolünde de eğer turbo borusuna elinizle bastıktan sonra araca gaz verince bu hortum şişiyorsa bu da sağlam demektir” diye konuştu.