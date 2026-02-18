

Olay, saat 13.30 sıralarında Baykoca Mahallesi Defne Sokak üzerinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 katlı apartmanın 4’üncü katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer S. (17), ablası Lakat S. (19)’yı bıçakla rehin aldı.

Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kapıyı kilitleyen genci ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Kapının açılmaması üzerine ekipler koçbaşı kullanarak kapıyı kırdı.

İçeri giren ekipler, genç kızı kurtarırken, şüphelinin bu kez tuvalete kendini kilitlediği belirlendi. Polis ekiplerinin yoğun çabası sonucu Ömer S., kapıyı açarak elindeki bıçağı teslim etti. Şüpheli gözaltına alınırken, büyük korku yaşayan ablanın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

FLAŞ KARAR

Gözaltına alınan şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ