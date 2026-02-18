Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa ülkelerinin doğal gaz stoklarını beklenenden daha hızlı tükettiği bildirildi.

Açıklamada, Avrupa’nın en büyük ekonomileri arasında yer alan Almanya ve Fransa’daki depolama tesislerinin doluluk oranlarının kıta ortalamasının altına gerilediği vurgulandı. Buna göre Almanya’daki gaz depolarında doluluk oranı yüzde 23’e, Fransa’da ise yüzde 23,6’ya düştü.

Depolara kış ayları için enjekte edilen gazın büyük ölçüde kullanıldığı belirtilen açıklamada, Avrupa genelindeki depolama tesislerinde doluluk seviyesinin üçte birin altına indiği ifade edildi. Mevcut durumda ise geçmiş yıllardan kalan rezervlerin sisteme verildiği kaydedildi.

Ukrayna’daki savaş öncesinde Avrupa’nın başlıca doğal gaz tedarikçisi olan Gazprom’un, yaklaşık yarım asırlık boru hattı yatırımları sayesinde 2022 yılına kadar Avrupa pazarındaki payını yüzde 40 seviyesine kadar yükselttiği hatırlatıldı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024’te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.