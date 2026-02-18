Edinilen bilgilere göre, sanığın babası Dinçer Erkalkan (69) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bunun üzerine halen Kocaeli’de cezaevinde bulunan hükümlü Kenan Erkalkan için izin işlemleri yapıldı. Cezaevi aracına alınan Erkalkan, jandarma eşliğinde Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi.

Erkalkan, babası için Hacı Lütfullah Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze töreni sırasında hükümlünün başında jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Cenaze namazının ardından Dinçer Erkalkan toprağa verilirken, hükümlü Kenan Erkalkan ise jandarma eşliğinde yeniden cezaevi aracına bindirilerek Kocaeli’ndeki cezaevine götürüldü.