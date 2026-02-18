Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan özel halk otobüsüne aynı istikamette ilerleyen bir servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün yan camlarından biri büyük bir gürültüyle kırıldı. O sırada otobüste bulunan yolcular kısa süreli panik yaşadı. Bazı yolcular korku nedeniyle koltuklarından kalkarken, otobüs şoförü aracı kontrollü şekilde durdurdu. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT