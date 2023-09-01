Ne Kadar Yaygındır?

Araknofobi insanlarda çok yaygındır ve insanların maruz kaldığı en kötü üçüncü fobi olarak sıralanmıştır. Nüfusun en az % 3,5 – % 6,1’inde araknofobi olması muhtemeldir. ABD nüfusunun

% 30.5’i araknofobiden muzdarip. Araknofobisi olanlar arasında kadınlar daha fazladır.

Araknofobi Nedenleri Nelerdir?

Örümcekler, özellikle zehirli olanlar her zaman enfeksiyonlarla ve hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle örümcek korkusu birçok kişide “iğrenme durumunu” tetikler.

İngiltere’de 261 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, gruptaki yaklaşık % 32 kadın ve % 18 erkeğin bir örümcekle (gerçek veya görüntüler) karşı karşıya kaldığında endişeli, gergin veya aşırı korkmuş hissettiğini gösterdi.

Araknofobi’nin nasıl oluştuğuna dair çeşitli bakış açıları vardır.

Bunlar birey için kesin nedenleri olmamakla birlikte her birey için farklı nedenler olabilir.

Bazı insanlar için bu öğrenilmiş birşey olabilir: başkalarının korktuklarını gördükten sonra örümceklerden korkmayı öğrenirler. Beyin kimyasallarındaki dengesizlik Araknofobi ile bağlantılı olabilir Örümcek korkusu aile veya kültürel özellikden geliyor olabilir olabilir: Afrika’daki birçok insanın büyük örümceklerden korktuğu bilinmektedir, oysa Güney Afrika’da örümcekler bile yeniyor ve çoğu korkmuyor. Geçmişte örümcekleri kapsayan travmatik deneyim Araknofobi’nin bir başka nedenidir.

Araknofobi Belirtileri Nelerdir?

Araknofobi’nin başlangıç ​​belirtileri veya örümcek korkusu kişinin çocukluğunda veya ergenliğinde ortaya çıkabilir.

Araknofobi hastalarında yaygın olarak ortaya çıkabilecek semptomlar şunlardır:

Açıklanamayan sürekli örümcek korkusu.(Örümcek görme düşüncesi bile insanı paniğe sürükleyebilir) Örümceklerle ilgili alakasız uyanıklık. Kişi herhangi bir yere gitmeden önce örümcek olup olmadığını kontrol etmeyi takıntı haline getirebilir. Mağara, müze, orman veya eski binalar gibi örümceklerin yaygın olarak bulunabileceği yerlerden kaçınma. Yürüyüş veya kamp gibi faaliyetlerde örümcekleri görmeyi beklediği herhangi bir faaliyetten kaçınma. Örümceklerle ilgili herhangi bir olayın meydana gelebileceği bir önceki yerden kaçınmak. Kişi böyle bir durumda evden bile kaçabilir. Panik ataklara baş dönmesi,bayılma, titreme, terleme, karın ağrısı, bulantı, kusma ve hızlı kalp atışı gibi fiziksel semptomlarda gösterebilir.

Bazı araknofobik bireylerde, bu semptomlar sadece bir örümcekle temasın öngörülmesi ile bile tetiklenebilir. Örümcek ağlarının görüşü ya da sözü bile geçse hastalığı tetikleyebilir.

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Yukarıdaki belirtiler, kişinin günlük yaşamının kesintiye uğratıyorsa, korku altı aydan fazla bir süre boyunca ortadaysa, derhal bir doktora danışmak gerekir. Bununla birlikte örümceklerden korkuyorsanız, ancak korku günlük yaşamınızda herhangi bir rahatsızlık yaratmıyorsa, bir doktora gitmenize gerek yoktur.

Araknofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Siz veya tanıdığınız biri ileri derece bir örümcek korkusu yaşıyorsa, aşağıdaki tedavi seçeneklerinden birine veya daha fazlasına bakabilirsiniz:

Sistem Duyarsızlaştırma

Bir kişide korkuyu kontrol etmek için kullanılan en yaygın ve etkili tedavilerden biridir. Terapist, bir kişide örümceklerden korkma seviyesini değerlendirir. Ardından solunum kontrolü, meditasyon ve kas kontrolü gibi farklı rahatlama tekniklerini öğretir. Daha sonra kişi örümceklerin koşullarına veya hayal gücüne maruz kalır ve aynı zamanda gevşeme tekniklerini kullanmayı öğretir. Asıl amaç, kişi örümcekleri içeren durumlarla karşı karşıya kaldığında korku ve panik oluşumunu azaltmaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi ayrıca sistem duyarsızlaştırması ile el ele gider. Kişi, terapistden kişideki korkunun kökenlerini kazacak etkili bir danışma seansı alır ve durumu haberdar eder. Bilişsel Davranışçı Terapinin temel amacı, örümceklerle ilişkili tüm negatif görüntüleri daha olumlu ve tolere edilebilir görüntüler haline getirmektir.

İlaçlar

Farklı fobilerde olduğu gibi, ilaçlar diğer tedavilerin yanında da kullanılabilir. Anti-anksiyete ve anti-depresan gibi ilaçlar genellikle hastalığın şiddetine bağlı olarak semptomları kontrol altına almak için kullanılır.