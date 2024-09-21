Kadrosunda birbirinden değerli isimlerin bulunduğu yeni dizi ‘Deha’ izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin ilk bölümünün çekimleri KKTC’de gerçekleştirildi. Çekimler için sıfırdan set kuruldu.

Bugüne kadar birçok yapımlara imza atan Ay Yapım’ın yeni dizisi ’Deha’nın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Oyuncu kadrosundaki isimlerle dikkat çeken dizinin ilk bölümü; KKTC’de bulunan bir otelde çekildi. Dizinin KKTC’deki çekimleri oldukça yoğun geçti.

Sıfırdan set kuruldu

Deha dizinin ilk bölümünde yer alan önemli bir sahne için KKTC ana sponsoru Pasha Group’un otelinin balo salonuna sıfırdan set kuruldu. Otel ve dizi ekibinin fedakâr çalışmalarıyla kurulumu bir günü bulan sette renkli sahneler çekildi.

Oyuncular bol bol fotoğraf çektirdi

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez bir haftalık set süresince otel çalışanları, set çalışanları ve hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Otel ekibi özverili çalışmaların karşılığını oyuncularla kurdukları sıcak dostlukla aldı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez’e ilgi oldukça yoğundu.

Ekip; çekimlerin tamamlanmasının ardından oteldeki son gece yemeklerinde, çekilişle hediyeler dağıttı. Taner Ölmez gece boyu keyifli ve sıcak davranışlarıyla ilgi odağı oldu. Keyifli geçen gecenin sonunda oyuncular otelden ayrılarak, KKTC’ye veda etti.

Dizi, bir baba ve oğulun çekişmeli ilişkisini konu alıyor

Çocukken babası tarafından terk edilmiş; annesi, babaannesi ve dört kardeşiyle birlikte İstanbul’un eski ve yoksul semtlerinden birinde büyümüş olan Devran’ın hikayesinin konu alındığı dizide Aras Bulut İynemli, Devran karakterini canlandırıyor. Devran’ın ülkenin en büyük dolandırıcılarından biri olan babası İskender’i ı ise Uğur Polat oynuyor. Özel yeteneği olan zekasıyla ön plana çıkan Devran’ın macerası kardeşinin baba. Baba ve oğulun intikam hikayesini konu alan dizi yeni sezonun en iddialı yapımlarından.